У Львові на вулиці Трильовського п'яний водій Citroen Berlingo 19 жовтня не впорався з керуванням та протаранив електроопору. Поліцейським він розповів, що поспішав забрати свою дитину з навчання.

Правоохоронці запропонували 50-річному водієві пройти тест на алкоголь. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львова. Читайте також Масштабна ДТП на Львівщині за участю 2 автобусів: постраждали 10 пасажирів – фото Як чоловік протаранив стовп Інцидент трапився ввечері 19 жовтня на Сихові. Львів'янин, який кермував автівкою Citroen Berlingo, протаранив електроопору з такою силою, що стовп впав.

Патрульні, які приїхали за викликом на місце події, одразу зрозуміли, що чоловік п'яний. Вони запропонували йому пройти перевірку на алкоголь.

Чоловік погодився пройти тест, але тільки у медзакладі. Перевірка тверезості львів'янина виявила значне перевищення алкоголю в крові – 1,66 проміле.

Чоловік пояснив, куди він так поспішав. Виявилось, що він їхав забирати свою дитину з навчання.

Дружина п'яного водія приїхала у відділок. Вона запевняла правоохоронців, що нічого не знала про стан свого чоловіка.

Чоловік в'їхав у стовп, і той впав / Фото Патрульної поліції Львова Правоохоронці склали на чоловіка 2 протоколи: За керування транспортним засобом у стані сп'яніння;

За порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Також, поліцейські винесли на порушника постанову за керування автівкою без необхідних документів. Цікаво! Загалом вночі 19 жовтня патрульні оформили 10 протоколів на п'яних водіїв. У поліції закликають не порушувати правил дорожнього руху і в жодному разі не сідати за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Це смертельно небезпечно!

Чоловік розповів поліцейським, що їхав забирати дитину / Фото Патрульної поліції Львова