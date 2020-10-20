У Львові п'яний чоловік врізався в стовп: їхав забирати дитину з навчання — фото
У Львові на вулиці Трильовського п'яний водій Citroen Berlingo 19 жовтня не впорався з керуванням та протаранив електроопору. Поліцейським він розповів, що поспішав забрати свою дитину з навчання.
Правоохоронці запропонували 50-річному водієві пройти тест на алкоголь. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львова.
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Як чоловік протаранив стовп
- Інцидент трапився ввечері 19 жовтня на Сихові. Львів'янин, який кермував автівкою Citroen Berlingo, протаранив електроопору з такою силою, що стовп впав.
- Патрульні, які приїхали за викликом на місце події, одразу зрозуміли, що чоловік п'яний. Вони запропонували йому пройти перевірку на алкоголь.
- Чоловік погодився пройти тест, але тільки у медзакладі. Перевірка тверезості львів'янина виявила значне перевищення алкоголю в крові – 1,66 проміле.
- Чоловік пояснив, куди він так поспішав. Виявилось, що він їхав забирати свою дитину з навчання.
- Дружина п'яного водія приїхала у відділок. Вона запевняла правоохоронців, що нічого не знала про стан свого чоловіка.
Чоловік в'їхав у стовп, і той впав / Фото Патрульної поліції Львова
Правоохоронці склали на чоловіка 2 протоколи:
- За керування транспортним засобом у стані сп'яніння;
- За порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП.
Також, поліцейські винесли на порушника постанову за керування автівкою без необхідних документів.
Чоловік розповів поліцейським, що їхав забирати дитину / Фото Патрульної поліції Львова
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