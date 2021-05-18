Аварія трапилась на вулиці Шевченка о 18:00. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП.

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П'яний водій розтрощив 4 автівки

На вулиці Шевченка о 18:00 71-річний полковник міліції у відставці Петро Ганусин спричинив ДТП за участі 4 автівок.

Чоловік їхав від центру Львова на виїзд з міста за кермом свого авто Volkswagen Passat.

Відомо, що водій був п'яним. Він не обирав безпечної швидкості та дистанції, тож невдовзі зіштовхнувся з автівками Opel Vectra та Mercedes, які їхали в зустрічному напрямку.

Від удару Mercedes відкинуло назад. Він зіткнувся з Nissan Leaf, який був позаду.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто суттєво не постраждав.

У винуватця аварії були певні тілесні ушкодження, проте він відмовився від госпіталізації.

Дивіться відео моменту ДТП:

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Патрульні склали на водія 2 протоколи

Патрульні склали на чоловіка протокол за порушення правил дорожнього руху. Водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, тож його доправили до медзакладу. Проте там він відмовився від перевірки. Правоохоронці склали на чоловіка ще один адмінпротокол за керування автівкою в нетверезому стані.

Поліцейські не розголошують імені винуватця ДТП. Проте, за інформацією ЗМІ, за кермом перебував 71-річний полковник міліції у відставці Петро Ганусин.

Цікаво! Петро Ганусин розпочинав свою кар'єру в ДАІ Львівської області. На початку 2000-х років він був начальником НДЕКЦ при УМВС Львівщини. У 2004 – 2005 роках Ганусин працював заступником начальника міліції Львівщини.

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Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції, очевидців та Львівського НДЕКЦ МВС України