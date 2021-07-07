Наразі справою займаються слідчі. Порушнику загрожує штраф або обмеження волі.

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П'яний чоловік погрожував у стоматології ножем

  • Приблизно о 11:00 патрульні отримали виклик у стоматологічну клініку на вулиці Сяйво.
  • Там розповіли, що лікарі відмовили п'яному чоловіку в обслуговуванні.
  • Після цього він почав конфліктувати та відмовлявся покинути приміщення.
  • Коли чоловік почув, що викликають поліцію, він дістав ніж і почав ним розмахувати та погрожувати.
  • За 3 хвилини патрульні приїхали на місце події, однак порушник вже встиг втекти.
  • Отримавши описи зловмисника, поліцейські вирушили на його пошуки.
  • Неподалік клініки вони побачили схожого чоловіка.
  • Патрульні його негайно зупинили. Ним виявився 26-річний іноземець, який проживає у Львові.
  • Під час поверхневої перевірки у чоловіка знайшли ніж.

У Львові п'яний іноземець погрожував у стоматології ножем: фото
Чоловік погрожував ножем у стоматології / Фото Патрульної поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Патрульні викликали на місце інциденту слідчо-оперативну групу. Попередня кваліфікація події – хуліганство.

За таке правопорушення чоловікові може загрожувати від 8,5 до 17 тисяч гривень штрафу, до 6 місяців арешту або до 5 років обмеження волі. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини події.

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У Львові п'яний іноземець погрожував у стоматології ножем: фото
Правоохоронці затримали порушника / Фото Патрульної поліції Львівщини