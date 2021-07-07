У Львові п'яний іноземець погрожував у стоматології ножем: фото

Львівські патрульні 7 липня затримали п'яного 26-річного іноземця. Він погрожував ножем у стоматології, бо лікарі відмовились надати йому послуги.

Наразі справою займаються слідчі. Порушнику загрожує штраф або обмеження волі.

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П'яний чоловік погрожував у стоматології ножем

Приблизно о 11:00 патрульні отримали виклик у стоматологічну клініку на вулиці Сяйво.

Там розповіли, що лікарі відмовили п'яному чоловіку в обслуговуванні.

Після цього він почав конфліктувати та відмовлявся покинути приміщення.

Коли чоловік почув, що викликають поліцію, він дістав ніж і почав ним розмахувати та погрожувати.

За 3 хвилини патрульні приїхали на місце події, однак порушник вже встиг втекти.

Отримавши описи зловмисника, поліцейські вирушили на його пошуки.

Неподалік клініки вони побачили схожого чоловіка.

Патрульні його негайно зупинили. Ним виявився 26-річний іноземець, який проживає у Львові.

Під час поверхневої перевірки у чоловіка знайшли ніж.



Чоловік погрожував ножем у стоматології / Фото Патрульної поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Патрульні викликали на місце інциденту слідчо-оперативну групу. Попередня кваліфікація події – хуліганство.

За таке правопорушення чоловікові може загрожувати від 8,5 до 17 тисяч гривень штрафу, до 6 місяців арешту або до 5 років обмеження волі. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини події.

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Правоохоронці затримали порушника / Фото Патрульної поліції Львівщини