У Львові п'яний іноземець погрожував у стоматології ножем: фото
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Львівські патрульні 7 липня затримали п'яного 26-річного іноземця. Він погрожував ножем у стоматології, бо лікарі відмовились надати йому послуги.
Наразі справою займаються слідчі. Порушнику загрожує штраф або обмеження волі.
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П'яний чоловік погрожував у стоматології ножем
- Приблизно о 11:00 патрульні отримали виклик у стоматологічну клініку на вулиці Сяйво.
- Там розповіли, що лікарі відмовили п'яному чоловіку в обслуговуванні.
- Після цього він почав конфліктувати та відмовлявся покинути приміщення.
- Коли чоловік почув, що викликають поліцію, він дістав ніж і почав ним розмахувати та погрожувати.
- За 3 хвилини патрульні приїхали на місце події, однак порушник вже встиг втекти.
- Отримавши описи зловмисника, поліцейські вирушили на його пошуки.
- Неподалік клініки вони побачили схожого чоловіка.
- Патрульні його негайно зупинили. Ним виявився 26-річний іноземець, який проживає у Львові.
- Під час поверхневої перевірки у чоловіка знайшли ніж.
Чоловік погрожував ножем у стоматології / Фото Патрульної поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Патрульні викликали на місце інциденту слідчо-оперативну групу. Попередня кваліфікація події – хуліганство.
За таке правопорушення чоловікові може загрожувати від 8,5 до 17 тисяч гривень штрафу, до 6 місяців арешту або до 5 років обмеження волі. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини події.
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Правоохоронці затримали порушника / Фото Патрульної поліції Львівщини