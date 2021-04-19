В одному з львівських парків 18 квітня п'яний львів'янин напав на патрульних. Чоловік відлупцював їх під час затримання. Обидвоє поліцейських були змушені звернутись за допомогою до медиків.

Інцидент трапився близько 18:00 у парку імені Івана Франка. Наразі правопорушник перебуває в ізоляторі. Цікаво У Черкасах чоловік побив кондукторку тролейбуса і втік через кватирку: обурливе відео Чоловік напав на патрульних Близько 18:00 патрульним надійшло повідомлення про бійку в парку імені Івана Франка.

Під час затримання один з порушників поводився агресивно. Він почав відбиватись від поліцейських.

Проте 27-річного чоловіка все ж вдалось затримати.

Львів'янин перебував у стані алкогольного сп'яніння, тож поводився неадекватно.

Правоохоронці встановили, що він відбуває умовний термін покарання за грабіж.

Також поліцейські з'ясували, що чоловік є неодноразово судимим.

Внаслідок інциденту обидвоє патрульних були змушені звернутись за меддопомогою до лікарів.

Львів'янин напав на поліцейських / Фото Патрульної поліції Львівщини Зауважте П'яний львівський таксист їздив з водійським посвідченням батька, який помер 12 років тому: фото Зловмисник наразі перебуває в ізоляторі Патрульні затримали чоловіка. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці проводять досудове розслідування. Львів'янину загрожує відповідальність за "умисне нанесення тілесних ушкоджень поліцейському". Таке правопорушення карається обмеженням волі терміном до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Зловмисника помістили в ізолятор / Фото Патрульної поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини