У Львові п'яний неадекватний чоловік відлупцював патрульних: фото

Джерело:Патрульна поліція Львівщини
В одному з львівських парків 18 квітня п'яний львів'янин напав на патрульних. Чоловік відлупцював їх під час затримання. Обидвоє поліцейських були змушені звернутись за допомогою до медиків.
Інцидент трапився близько 18:00 у парку імені Івана Франка. Наразі правопорушник перебуває в ізоляторі.
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Львів'янин напав на поліцейських / Фото Патрульної поліції Львівщини
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Патрульні затримали чоловіка. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці проводять досудове розслідування.
Львів'янину загрожує відповідальність за "умисне нанесення тілесних ушкоджень поліцейському". Таке правопорушення карається обмеженням волі терміном до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
Зловмисника помістили в ізолятор / Фото Патрульної поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини