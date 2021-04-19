У Львові п'яний неадекватний чоловік відлупцював патрульних: фото

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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

В одному з львівських парків 18 квітня п'яний львів'янин напав на патрульних. Чоловік відлупцював їх під час затримання. Обидвоє поліцейських були змушені звернутись за допомогою до медиків.

Інцидент трапився близько 18:00 у парку імені Івана Франка. Наразі правопорушник перебуває в ізоляторі.

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Чоловік напав на патрульних

  • Близько 18:00 патрульним надійшло повідомлення про бійку в парку імені Івана Франка.
  • Під час затримання один з порушників поводився агресивно. Він почав відбиватись від поліцейських.
  • Проте 27-річного чоловіка все ж вдалось затримати.
  • Львів'янин перебував у стані алкогольного сп'яніння, тож поводився неадекватно.
  • Правоохоронці встановили, що він відбуває умовний термін покарання за грабіж.
  • Також поліцейські з'ясували, що чоловік є неодноразово судимим.
  • Внаслідок інциденту обидвоє патрульних були змушені звернутись за меддопомогою до лікарів.


Львів'янин напав на поліцейських / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Зловмисник наразі перебуває в ізоляторі

Патрульні затримали чоловіка. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці проводять досудове розслідування.

Львів'янину загрожує відповідальність за "умисне нанесення тілесних ушкоджень поліцейському". Таке правопорушення карається обмеженням волі терміном до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.


Зловмисника помістили в ізолятор / Фото Патрульної поліції Львівщини


Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини