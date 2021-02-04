У Львові п'яний поліцейський спричинив ДТП: його звільнять з поліції
У Львові 3 лютого трапилась ДТП. За кермом однієї з автівок перебував п'яний поліцейський. Правоохоронці вже призначили службове розслідування, за результатами якого чоловіка звільнять з поліції.
Джерело: поліція Львівщини
Аварія трапилась близько 19:00 на вулиці Угорській. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
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Як трапилась ДТП
- Близько 19:00 на вулиці Угорській водій Skoda, 39-річний співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини, не дотримався бокового інтервалу та зіткнувся з автівкою Кіа.
- За кермом Кіа перебував 43-річний львів'янин.
- У результаті аварії ніхто не постраждав.
- Правоохоронці встановили, що водій Skoda кермував автівкою у стані алкогольного сп’яніння.
Поліцейського звільнять з роботи
У поліцї швидко відреагували на вчинок свого співробітника.
За фактом вчинення співробітником поліції дорожньо-транспортної пригоди та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння призначено службове розслідування, за результатами якого він буде звільнений з поліції,
– зазначив начальник ГУНП Львівщини полковник поліції Василь Віконський.
Правоохоронці склали на свого колегу 2 адміністративні протоколи:
- за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів;
- за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
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