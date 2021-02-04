Поліцейського, який п'яним потрапив у ДТП, звільнять з роботи / Фото з відкритих джерел

У Львові 3 лютого трапилась ДТП. За кермом однієї з автівок перебував п'яний поліцейський. Правоохоронці вже призначили службове розслідування, за результатами якого чоловіка звільнять з поліції.