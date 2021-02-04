У Львові п'яний поліцейський спричинив ДТП: його звільнять з поліції

4 лютого 2021 , 11:06
Читать новость на русском

У Львові 3 лютого трапилась ДТП. За кермом однієї з автівок перебував п'яний поліцейський. Правоохоронці вже призначили службове розслідування, за результатами якого чоловіка звільнять з поліції.

Джерело: поліція Львівщини

Аварія трапилась близько 19:00 на вулиці Угорській. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

До теми Збив літню жінку й врізався в стовп: на Житомирщині п'яний львівський водій спричинив ДТП – фото

Як трапилась ДТП

  • Близько 19:00 на вулиці Угорській водій Skoda, 39-річний співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини, не дотримався бокового інтервалу та зіткнувся з автівкою Кіа.
  • За кермом Кіа перебував 43-річний львів'янин.
  • У результаті аварії ніхто не постраждав.
  • Правоохоронці встановили, що водій Skoda кермував автівкою у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейського звільнять з роботи

У поліцї швидко відреагували на вчинок свого співробітника.

За фактом вчинення співробітником поліції дорожньо-транспортної пригоди та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння призначено службове розслідування, за результатами якого він буде звільнений з поліції,
– зазначив начальник ГУНП Львівщини полковник поліції Василь Віконський.

Правоохоронці склали на свого колегу 2 адміністративні протоколи:

  • за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів;
  • за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.