У Львові п'яний поліцейський спричинив ДТП: його звільнять з поліції

У Львові 3 лютого трапилась ДТП. За кермом однієї з автівок перебував п'яний поліцейський. Правоохоронці вже призначили службове розслідування, за результатами якого чоловіка звільнять з поліції.
Джерело: поліція Львівщини
Аварія трапилась близько 19:00 на вулиці Угорській. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
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У поліцї швидко відреагували на вчинок свого співробітника.
За фактом вчинення співробітником поліції дорожньо-транспортної пригоди та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння призначено службове розслідування, за результатами якого він буде звільнений з поліції,
– зазначив начальник ГУНП Львівщини полковник поліції Василь Віконський.
Правоохоронці склали на свого колегу 2 адміністративні протоколи: