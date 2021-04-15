П'яний львівський таксист їздив з водійським посвідченням батька, який помер 12 років тому: фото

Джерело:Патрульна поліція Львівщини
У Львові 15 квітня патрульні зупинили автівку, за кермом якої перебував п'яний таксист. На початку березня чоловіка позбавили водійського посвідчення. Винахідливий таксист продовжив працювати з посвідченням свого померлого батька.
Чоловікові загрожує понад 50 тисяч гривень штрафу. Також, за рішенням суду, у нього можуть вилучити авто.
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Таксист їздив з посвідченням померлого батька / Фото Патрульної поліції Львівщини
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Патрульні склали на водія адмінпротокол за повторне протягом року керування автівкою в стані сп'яніння. За таке правопорушення йому загрожує 34 тисячі гривень штрафу з позбавленням водійського посвідчення на 3 роки та вилученням автівки.
Також на нього винесли постанову за "керування автівкою людиною, яка не має такого права". Штраф за це правопорушення становить 20,4 тисячі гривень. Правоохоронці вилучили у чоловіка посвідчення водія, видане на його померлого батька.
Чоловікові загрожує чималий штраф / Фото Патрульної поліції Львівщини
У таксиста вилучили водійське посвідчення / Фото Патрульної поліції Львівщини