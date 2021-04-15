П'яний львівський таксист їздив з водійським посвідченням батька, який помер 12 років тому: фото

У Львові 15 квітня патрульні зупинили автівку, за кермом якої перебував п'яний таксист. На початку березня чоловіка позбавили водійського посвідчення. Винахідливий таксист продовжив працювати з посвідченням свого померлого батька.

Чоловікові загрожує понад 50 тисяч гривень штрафу. Також, за рішенням суду, у нього можуть вилучити авто.

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П'яний таксист їздив з водійським посвідченням померлого батька

Львівські патрульні вночі 15 квітня через порушення водієм правил дорожнього руху зупинили автівку Dacia Sandero.

Чоловік показав поліцейським водійське посвідчення 82-річного чоловіка .

. Проте на фото був зображеним водій і він сам назвав значно молодший вік.

і він сам назвав значно молодший вік. Патрульні зрозуміли, що документ був підробленим .

. Чоловік почав дуже нервувати та погрожувати знищити посвідчення.

Поліцейські встановили, що порушником був 47-річний львів'янин. Суд на початку березня позбавив його водійського посвідчення за те, що він вчинив ДТП у стані сп'яніння.

за те, що він вчинив ДТП у стані сп'яніння. На водія склали ще один протокол за нетверезу їзду, але суд поки його не розглянув.

Чоловік зізнався, що підробив посвідчення померлого 12 років тому батька, щоб працювати таксистом .

померлого 12 років тому батька, . Патрульні помітили, що водій був п'яний. Перевірка на приладі Drager показала результат — 0,55 проміле.



Таксист їздив з посвідченням померлого батька / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Таксистові загрожує чималий штраф

Патрульні склали на водія адмінпротокол за повторне протягом року керування автівкою в стані сп'яніння. За таке правопорушення йому загрожує 34 тисячі гривень штрафу з позбавленням водійського посвідчення на 3 роки та вилученням автівки.

Також на нього винесли постанову за "керування автівкою людиною, яка не має такого права". Штраф за це правопорушення становить 20,4 тисячі гривень. Правоохоронці вилучили у чоловіка посвідчення водія, видане на його померлого батька.



Чоловікові загрожує чималий штраф / Фото Патрульної поліції Львівщини



У таксиста вилучили водійське посвідчення / Фото Патрульної поліції Львівщини