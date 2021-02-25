У Львові дуже п'яний тракторист заднім ходом влетів у Hyundai: епічне відео
У Львові п'яний водій трактора спричинив ДТП / Патрульна поліція Львівщини
У Львові 24 лютого п'яний водій трактора спричинив ДТП. Чоловік не помітив автівки Hyundai, яка була позаду, і в'їхав у неї.
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Інцидент трапився на площі Петрушевича. На водія трактора склали 2 протоколи.
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Як трапилась ДТП
- На площі Петрушевича 36-річний львів'янин, керуючи трактором, не помітив та не почув сигнал попередження від водія Hyundai, який був позаду.
- Чоловік заднім ходом в'їхав в автівку.
- Постраждалий одразу викликав патрульних.
- Коли поліцейські приїхали на місце виклику, то одразу побачили, що водій трактора був п'яний.
- Чоловік намагався пішки втекти від патрульних, проте його спроби були марними.
- Перевірка на приладі Drager показала результат 2,29 проміле, що в майже 11 разів перевищує дозволену норму алкоголю.
- На порушника склали 2 протоколи: за "порушення ПДР, що призвело до ДТП" та за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння".
Дивіться відео затримання п'яного тракториста:
П'яний водій трактора в'їхав у Hyundai / Фото Патрульної поліції Львівщини
Тест на алкоголь показав 2,29 проміле / Фото Патрульної поліції Львівщини
На порушника склали 2 протоколи / Фото Патрульної поліції Львівщини
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