У Львові 24 лютого п'яний водій трактора спричинив ДТП. Чоловік не помітив автівки Hyundai, яка була позаду, і в'їхав у неї.

Інцидент трапився на площі Петрушевича. На водія трактора склали 2 протоколи. До теми На Львівщині трапилась потрійна ДТП: є постраждалі – фото Як трапилась ДТП На площі Петрушевича 36-річний львів'янин, керуючи трактором, не помітив та не почув сигнал попередження від водія Hyundai, який був позаду.

Чоловік заднім ходом в'їхав в автівку.

Постраждалий одразу викликав патрульних.

Коли поліцейські приїхали на місце виклику, то одразу побачили, що водій трактора був п'яний.

Чоловік намагався пішки втекти від патрульних, проте його спроби були марними.

Перевірка на приладі Drager показала результат 2,29 проміле, що в майже 11 разів перевищує дозволену норму алкоголю.

На порушника склали 2 протоколи: за "порушення ПДР, що призвело до ДТП" та за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння". Цікаво! У поліції розповіли, що 24 лютого патрульні склали 22 протоколи на п'яних водіїв. Лише протягом ночі таких порушників було 17. Правоохоронці здивовані цими цифрами, адже 24 лютого був будній день. Дивіться відео затримання п'яного тракториста:

П'яний водій трактора в'їхав у Hyundai / Фото Патрульної поліції Львівщини

Тест на алкоголь показав 2,29 проміле / Фото Патрульної поліції Львівщини

На порушника склали 2 протоколи / Фото Патрульної поліції Львівщини