У Львові п'яний винуватець ДТП намагався відкупитись від патрульних за 1000 доларів: відео

Львівські правоохоронці 31 березня затримали п'яного водія. Чоловік скоїв ДТП й намагався дати патрульним 1000 доларів хабаря.

Патрульні склали на водія 3 адмінпротоколи. Також чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за спробу дати хабар правоохоронцям.

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Водій давав 10 тисяч гривень хабаря, а потім – підвищив ставки

Близько 1:00 патрульні отримали виклик на вулицю Виговського.

Там, за словами заявниці, водій вилетів на тротуар та збив знаки. Після цього чоловік разом з пішоходами відштовхнув авто назад на проїзну частину.

Патрульні одразу виїхали на місце виклику. Там вони побачили розбитий автомобіль Zaz Lanos, а поруч таксі, яке вже почало від'їжджати.

Поліцейські його зупинили й побачили на задньому сидінні винуватця аварії.

41-річний львів'янин був п'яний.

Чоловік запевняв, що вживав алкоголь після ДТП. Після цього він знову демонстративно випив.

Перевірка в медзакладі показала результат 1,97 проміле.

Під час оформлення адмінпротоколів, чоловік запропонував патрульним 10 тисяч гривень хабаря.

На думку водія, патрульні за гроші повинні були відпустити його та повернути водійське посвідчення.

Правоохоронці попередили чоловіка про кримінальну відповідальність.

Проте це львів'янина не зупинило й він запропонував 1000 доларів хабаря.

Дивіться відео, як водій намагався відкупитись від патрульних:

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Водієві загрожує кримінальна відповідальність

Патрульні склали на водія 3 протоколи:

"вживання алкоголю особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП до перевірки на стан сп'яніння";

"порушення ПДР, що призвело до ДТП";

"залишення місця дорожньо-транспортної пригоди".

На місце події викликали слідчих. Львів'янину загрожує кримінальна відповідальність за "пропозицію неправомірної вигоди службовій особі". Санкція статті передбачає покарання – від 8,5 до 12,75 тисячі гривень штрафу, обмеженням волі терміном від 2 до 4 років або позбавлення волі на той самий строк.