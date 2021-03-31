У Львові п'яний винуватець ДТП намагався відкупитись від патрульних за 1000 доларів: відео

Читать новость на русском

Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

Львівські правоохоронці 31 березня затримали п'яного водія. Чоловік скоїв ДТП й намагався дати патрульним 1000 доларів хабаря.

Патрульні склали на водія 3 адмінпротоколи. Також чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за спробу дати хабар правоохоронцям.

До теми Легковик в Чернівцях врізався в рейсовий автобус: водій мав критичний рівень алкоголю в крові

Водій давав 10 тисяч гривень хабаря, а потім – підвищив ставки

  • Близько 1:00 патрульні отримали виклик на вулицю Виговського.
  • Там, за словами заявниці, водій вилетів на тротуар та збив знаки. Після цього чоловік разом з пішоходами відштовхнув авто назад на проїзну частину.
  • Патрульні одразу виїхали на місце виклику. Там вони побачили розбитий автомобіль Zaz Lanos, а поруч таксі, яке вже почало від'їжджати.
  • Поліцейські його зупинили й побачили на задньому сидінні винуватця аварії.
  • 41-річний львів'янин був п'яний.
  • Чоловік запевняв, що вживав алкоголь після ДТП. Після цього він знову демонстративно випив.
  • Перевірка в медзакладі показала результат 1,97 проміле.
  • Під час оформлення адмінпротоколів, чоловік запропонував патрульним 10 тисяч гривень хабаря.
  • На думку водія, патрульні за гроші повинні були відпустити його та повернути водійське посвідчення.
  • Правоохоронці попередили чоловіка про кримінальну відповідальність.
  • Проте це львів'янина не зупинило й він запропонував 1000 доларів хабаря.

Дивіться відео, як водій намагався відкупитись від патрульних:

Актуально П'яним збив матір на очах доньки: поліцейського з Броварів випустили з в'язниці

Водієві загрожує кримінальна відповідальність

Патрульні склали на водія 3 протоколи:

  • "вживання алкоголю особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП до перевірки на стан сп'яніння";
  • "порушення ПДР, що призвело до ДТП";
  • "залишення місця дорожньо-транспортної пригоди".

На місце події викликали слідчих. Львів'янину загрожує кримінальна відповідальність за "пропозицію неправомірної вигоди службовій особі". Санкція статті передбачає покарання – від 8,5 до 12,75 тисячі гривень штрафу, обмеженням волі терміном від 2 до 4 років або позбавлення волі на той самий строк.

Зверніть увагу! У селі Росоша Липовецького району Вінницької області 30 березня трапилась жахлива аварія за участю п'яного водія пікапу Skoda та 2 дітей на велосипедах. Внаслідок ДТП загинули хлопці 2013 та 2014 років народження.