П'яний львівський таксист заснув за кермом під час оформлення адмінпротоколів: фото

У Львові 13 травня патрульні зупинили автівку, за кермом якої був п'яний водій. Коли правоохоронці складали на нього адмінпротокол, таксист просто заснув.

Інцидент трапився на вулиці Любінській. На захист водія прийшла його дружина, проте їй не вдалось переконати поліцейських відпустити чоловіка додому.

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Авто таксиста зупинили за порушення ПДР

Патрульні отримали виклик, що водій автомобіля Chevrolet Aveo порушив правила дорожнього руху на вулиці Любінській.

Невдовзі поліцейські зупинили автівку.

За кермом Chevrolet перебував 59-річний львів'янин, який працює таксистом.

Патрульні помітили, що він був п'яним.

Виявилося, що правоохоронці зупинили авто чоловіка, коли він вже доїхав до свого помешкання.

На захист львів'янина вийшла дружина. Вона просила правоохоронців відпустити його додому і вибачити йому порушення.

Загалом 13 травня патрульні склали 11 протоколів за керування транспортними засобами в стані сп'яніння.



У Львові водій заснув у присутності поліцейських / Фото Патрульної поліції Львівщини

Водій заснув під час складання адмінпротоколів

За інцидентом спостерігали перехожі. У їхній присутності чоловік відмовився від перевірки на стан сп'яніння. Коли дружина водія зрозуміла, що не може вплинути на патрульних, вона почала тиснути на свідків. Проте навіть це їй не допомогло.

Патрульні почали оформляти на львів'янина протокол за керування автівкою в нетверезому стані та постанови за порушення інших ПДР. Раптово вони помітили, що чоловік просто заснув у своєму автомобілі. Тож правоохоронцям довелось розбудити львів'янина, щоб вручити йому адмінматеріали.