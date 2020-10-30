На львівській Ратуші вранці 30 жовтня вивісили банер з карикатурою на суддів КСУ та гаслом "Конституційний Суд на службі у корупціонерів". Таким чином міська влада висловила свою позицію щодо рішення суду про скасування електронного декларування.

Напередодні, ввечері 29 жовтня, активісти пікетували ЛОДА. Львів’яни вимагали не допускати скасування електронного декларування. Про це повідомив ZAXID.NET. Читайте також Антиконституційний державний переворот, – Садовий про рішення КСУ Банер "Конституційний Суд на службі у корупціонерів" Кількаметровий банер вивісили над головним входом до Львівської міськради.

На ньому зображений суддя-маріонетка, яким керує чорна рука.

Під карикатурним зображенням розмістили гасло – "Конституційний Суд на службі у корупціонерів".

Львівська мерія досить часто висловлює свою позицію таким чином.

Львівську Ратушу прикрашає гасло "Конституційний Суд на службі у корупціонерів" / Фото ZAXID.NET Про акцію протесту біля ЛОДА Ввечері 29 жовтня під ЛОДА небайдужі львів’яни протестували проти рішення Конституційного Суду. Акцію протесту організували активісти партій "Самопоміч", "Голос" та "Української Галицької Партії".

Протестувальники вимагали не допустити скасування електронного декларування. На їхніх плакатах були гасла: "Геть вовків в суддівських шкурах", "Ми проти продажного суду" та інші. Зверніть увагу! 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Рішення схвалили за позовом народних депутатів від ОПЗЖ та "За майбутнє".