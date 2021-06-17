У Львові реформують медичну галузь: що зміниться для лікарів і пацієнтів

Депутати Львівської мерії затвердили концепцію розвитку галузі охорони здоров'я. Міські лікарні об'єднають у 3 Територіальні медичні об'єднання, щоб посилити їхню роботу.

У Львові планують реформувати медзаклади вторинної допомоги. Це дозволить лікарям отримувати вищі зарплати, а пацієнтам – якісніші послуги.

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Депутати ЛМР підтримали нову медичну стратегію

Ухвалу щодо розвитку медичної галузі на території Львівської міської територіальної громади підтримали 54 депутати міськради. За словами мера Львова Андрія Садового, останнім часом складнішого рішення не було.

Я не знаю іншої ухвали, яка б мала таке велике занурення депутатського корпусу. Щоб бути здоровими, треба мати якісну медичну допомогу та медичні заклади. Ми зробили перший, але дуже важливий, крок. Ми об'єднались, і це важливо,

– зазначив міський голова.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко додав, що проєкт ухвали напрацювали спільно з медичними експертами, головними лікарями львівських медзакладів і депутатами, зокрема, профільною комісією. Робота над концепцією тривала впродовж останніх кількох місяців.

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Що передбачає нова медична стратегія

Москаленко розповів, що у Львові почнуть реалізувати наступну стадію медичної реформи. Найпершим кроком буде зміна системи управління, а другим – створення 3 територіальних медичних об'єднань.

Посадовець додав, що проєкт USAID підтримав Львів. Його представники публічно заявили, що в разі прийняття рішення про розвиток медичної галузі, місту нададуть грант для розробки детальних економічних моделей і планів функціонування об'єднань.

"Те, що ми пропонуємо, – це реформа, і робити реформи – не так просто. Але, якщо ми ставимо за мету 2 головні цілі, підвищення якості медичних послуг та покращення умов праці медичних працівників, це неминуче", – зазначив Москаленко.

У Львові створять 3 ТМО

Директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич повідомила, що в місті створять 3 комунальні некомерційні підприємства – Львівські територіальні медичні об'єднання. Реорганізація та злиття розпочнуться через 5 днів після прийняття ухвали. Процедура триватиме не менше ніж 2 місяці, відповідно до законодавства України.

"З досвіду скажу, що ця процедура може тривати як мінімум 4 – 5 місяців, а може й довше, тому є питання погодження з трудовими колективами, переоформлення ліцензій і переукладення договорів, тобто роботи у нас багато", – підсумувала Пайонкевич.

У Львові створять такі територіальні медичні об'єднання:

Львівське ТМО "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" , яке об'єднає Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, 8-у міську клінічну лікарню та Міську дитячу клінічну лікарню.

, яке об'єднає Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, 8-у міську клінічну лікарню та Міську дитячу клінічну лікарню. Львівське ТМО " Лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги" об'єднає Львівську 1-у міську клінічну лікарню імені Князя Лева, 4-у міську клінічну лікарню, 5-у міську клінічну лікарню та Лікарню "Госпіс".

об'єднає Львівську 1-у міську клінічну лікарню імені Князя Лева, 4-у міську клінічну лікарню, 5-у міську клінічну лікарню та Лікарню "Госпіс". Львівське ТМО "Акушерства та гінекології", яке об'єднає Пологовий клінічний будинок № 1 та 3-ю міську клінічну лікарню.

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Які зміни чекають на медиків та пацієнтів

Внаслідок утворення ТМО у медиків покращаться умови праці. Лікарні отримуватимуть гроші за послуги, надані конкретному пацієнту. Тож ефективні медзаклади матимуть можливість збільшити своє фінансування за новою системою. Так, там покращиться діагностика та лікування завдяки оновленню обладнання.

Також медзаклади матимуть ще більше можливостей для розвитку, а лікарі зможуть ініціювати відкриття нових медичних напрямків. Наприклад, за таким принципом у Лікарні швидкої допомоги створили "Центр трансплантології". Окрім цього, лікарі зможуть працювати над науково-дослідними розробками, залучаючи міжнародні гранти та державний бюджет.

На пацієнтів також чекає багато переваг, адже у лікарнях збільшиться перелік та підвищиться якість послуг. Це стане можливим завдяки залученню нових медичних пакетів.