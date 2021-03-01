У 4 районах Львова 2 березня вимикатимуть світло / 24 канал

Фахівці "Львівобленерго" продовжують проводити планові ремонти електромереж міста. Тож 2 березня деякі вулиці у Галицькому, Франківському, Шевченківському та Сихівському районах тимчасово залишаться без світла.