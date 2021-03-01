У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 2 березня
У 4 районах Львова 2 березня вимикатимуть світло / 24 канал
Фахівці "Львівобленерго" продовжують проводити планові ремонти електромереж міста. Тож 2 березня деякі вулиці у Галицькому, Франківському, Шевченківському та Сихівському районах тимчасово залишаться без світла.
Джерело:"Львівобленерго"
Причина вимкнення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 19:00.
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Де не буде світла у Галицькому районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Дорошенка – будинки № 15, 17;
- проїзд Крива Липа – будинки № 1, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9.
Де не буде світла у Сихівському районі з 9:00 до 19:00
- вулиця Стрийська – будинки № 117, 127.
Де не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Наукова – будинок № 52.
Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Ряснянська – будинки № 52а, 110, 132.
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