У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 2 березня

1 березня 2021 , 13:37
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Джерело:

"Львівобленерго"

Фахівці "Львівобленерго" продовжують проводити планові ремонти електромереж міста. Тож 2 березня деякі вулиці у Галицькому, Франківському, Шевченківському та Сихівському районах тимчасово залишаться без світла.

Причина вимкнення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 19:00.

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Де не буде світла у Галицькому районі з 8:00 до 17:00

  • вулиця Дорошенка – будинки № 15, 17;
  • проїзд Крива Липа – будинки № 1, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9.

Де не буде світла у Сихівському районі з 9:00 до 19:00

  • вулиця Стрийська – будинки № 117, 127.

Де не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00

  • вулиця Наукова – будинок № 52.

Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00

  • вулиця Ряснянська – будинки № 52а, 110, 132.
Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".