В понеділок, 15 лютого, у 2 районах Львова вимикатимуть світло / 24 канал

У Львові 15 лютого фахівці "Львівобленерго" проводитимуть плановий ремонт електромереж. Тому деякі вулиці Сихівського та Залізничного районів міста тимчасово залишаться без світла.