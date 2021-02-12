У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 15 лютого

У Львові 15 лютого фахівці "Львівобленерго" проводитимуть плановий ремонт електромереж. Тому деякі вулиці Сихівського та Залізничного районів міста тимчасово залишаться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де не буде світла у Залізничному районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Кондратюка – будинки № 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15;
- вулиця Мацієвича – будинки № 8, 12, 20;
- вулиця Машиністів – будинки № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23;
- вулиця Олесницького – будинки № 35, 41;
- вулиця Повітряна – будинки № 12, 14, 26, 28;
- вулиця Рудненська – будинки № 2, 4;
- вулиця Темницьких – будинки № 63, 63а, 63б, 63в, 65, 67, 67а, 67б, 67в, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 79, 79а, 81, 81а, 81б, 83, 83а.
Де не буде світла у Сихівському районі з 9:00 до 15:00
Зверніть увагу!
- вулиця Мишуги – будинки № 1, 3, 11А;
- вулиця Тиверська – будинок № 4.
Інформацію щодо інших планових відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті
"Львівобленерго".