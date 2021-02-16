У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 17 лютого
У Сихівському та Шевченківському районах Львова 17 лютого вимикатимуть світло / 24 канал
У Львові продовжують проводити планові ремонти електромереж. Тому 17 лютого низка вулиць у Сихівському та Шевченківському районах тимчасово залишаться без світла.
Джерело:"Львівобленерго"
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де не буде світла у Сихівському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Боднарська – будинки № 6, 8, 10, 12;
- вулиця Гашека – будинок № 15А;
- вулиця Скорини – будинки № 8, 10, 12, 20;
- вулиця Стрийська – будинок № 53, 59.
Де не буде світла у Шевченківському районі з 10:00 до 16:00
- вулиця Хвильового – будинки № 36, 38, 44.
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