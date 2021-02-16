У Сихівському та Шевченківському районах Львова 17 лютого вимикатимуть світло / 24 канал

У Львові продовжують проводити планові ремонти електромереж. Тому 17 лютого низка вулиць у Сихівському та Шевченківському районах тимчасово залишаться без світла.