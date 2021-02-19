У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 22 лютого
На низці львівських вулиць 22 лютого не буде світла / 24 канал
У Львові продовжують ремонтувати електромережі. Тому 22 лютого низка вулиць у Галицькому, Франківському та Личаківському районах тимчасово залишаться без світла.
Джерело:"Львівобленерго"
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
Цікаво Пішли, взявши на себе кулі: у Львові вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні – фото
Де не буде світла у Галицькому районі з 10:00 до 15:00
- вулиця Балабана – будинок № 12;
- вулиця Дорошенка – будинки № 16, 23, 25;
- вулиця Дрогобича – будинки № 4, 6, 8, 10;
- вулиця Костюшка – будинок № 3;
- вулиця Січових Стрільців – будинки № 4, 5, 8, 10, 10А, 12, 17.
Де не буде світла у Личаківському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Гулака-Артемовського – будинки № 1, 2, 7, 9, 11;
- вулиця Левицького – будинки № 2, 4, 5, 6, 7, 11.
Де не буде світла у Франківському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Ковалева – будинки № 1, 2, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 27Б, 29;
- вулиця Стрийська – будинки № 100, 100а, 108З.
Поділитися новиною