23 лютого у Шевченківському районі Львова вимикатимуть світло / 24 канал

У Львові продовжують ремонтувати електромережі. Тож через проведення планових ремонтних робіт 23 лютого деякі вулиці Шевченківського району тимчасово залишаться без світла.