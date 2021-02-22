У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 23 лютого

У Львові продовжують ремонтувати електромережі. Тож через проведення планових ремонтних робіт 23 лютого деякі вулиці Шевченківського району тимчасово залишаться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00
Зверніть увагу!
- вулиця Арктична – будинок № 42;
- вулиця Букова – будинки № 4, 8;
- вулиця Грабова – будинки № 8, 10, 12, 14а, 16, 18;
- вулиця За мостом – будинки № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9;
- вулиця Зоряна – будинки № 6, 8;
- вулиця Кліматична – будинок № 1;
- вулиця Кліматична бічна – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 8;
- вулиця Крукова Гора – будинки № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
- вулиця Мирна – будинки № 3, 6, 7;
- вулиця Озерна бічна – будинки № 2в, 2г;
- вулиця Під Горою – будинки № 2/1, 2/2, 4, 6, 8, 9а, 10, 12, 14;
- вулиця Під Осовою – будинки № 1, 3/1, 3/2, 5, 5, 7, 7А, 8, 8а, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 12а, 13А, 14, 14А, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 41, 47, 49, 51, 53А, 53Б;
- вулиця Піскова – будинки № 2, 3, 5, 6, 8;
- вулиця Приколійова – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 17А, 21в, 25;
- вулиця Січових Стрільців – будинки № 1, 2, 4/6, 12, 14а, 17, 18Б, 19, 20а, 20б, 21, 21а, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 30а, 31, 33, 33в, 35, 35А, 35Б, 35в, 35г, 37, 44, 46, 48, 48а, 48Б, 58, 62б, 64, 64а, 64б;
- вулиця Теплична – будинки № 2, 3, 4, 6, 15;
- вулиця Шкільна – будинки № 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19А, 20, 20а, 20б, 21, 23, 26, 27, 28, 28а, 32, 32а, 33, 34, 34б, 40, 41.
Інформацію щодо інших планових відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті
"Львівобленерго"
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