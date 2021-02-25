У Львові 26 лютого проводитимуть ремонт електромереж. Тож деякі вулиці у Залізничному, Франківському та Шевченківському районах міста тимчасово залишаться без світла.

Причина вимкнення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Цікаво На Львівщину привезли 42,2 тисячі доз вакцини від коронавірусу: фото Де не буде світла у Залізничному районі з 9:15 до 17:00 вулиця Мацієвича – будинки № 8, 12, 20;

вулиця Машиністів – будинки № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23;

вулиця Олесницького – будинки № 35, 41;

вулиця Повітряна – будинки № 12, 14, 26, 28. Де не буде світла у Франківському районі з 8:00 до 17:00 вулиця Кульпарківська – будинки № 73, 78, 79, 86;

вулиця Окружна – будинки № 73, 75, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 92, 94, 96;

вулиця Паращука – будинок № 11Б;

вулиця Терлецького – будинки № 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 89, 89А, 95, 99;

вулиця Труша – будинки № 4, 8, 9А. Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Хмельницького – будинки № 56, 60, 62, 64, 66, 83, 85, 87, 95, 97. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".