У Сихівському та Франківському районах Львова 5 березня вимикатимуть світло / 24 канал

У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти електромереж. Тож 5 березня деякі вулиці у Сихівському та Франківському районах тимчасово залишаться без світла.