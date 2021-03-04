У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 5 березня

У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти електромереж. Тож 5 березня деякі вулиці у Сихівському та Франківському районах тимчасово залишаться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 18:00.
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Де не буде світла у Сихівському районі з 9:00 до 18:00
- вулиця Стрийська – будинки № 117, 127.
Де не буде світла у Франківському районі з 8:00 до 17:00
Зверніть увагу!
- вулиця Бойчука – будинки № 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
- вулиця Боткіна – будинок № 33;
- вулиця Єфремова – будинок № 37.
Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла можна дізнатись на сайті
"Львівобленерго"
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