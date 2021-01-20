"Львівобленерго" продовжує проводити планові ремонти електромереж міста. Тож 21 січня деякі будинки Залізничного та Шевченківського районів Львова тимчасово залишаться без електроенергії.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".

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Де не буде світла у Залізничному районі з 9:00 до 17:00

провулок 5-й Скнилівський – будинки № 6, 7а, 8;

провулок 6-й Скнилівський – будинки № 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 15;

провулок 7-й Скнилівський – будинки № 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 18, 20;

провулок 8-й Скнилівський – будинки № 6, 8, 8а, 8б, 8В, 19, 21;

вулиця Міхновських – будинки № 32в, 33, 33а, 33б, 34, 35;

вулиця Степанівни – будинки № 14, 14а, 16, 18, 20, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 28, 30, 32, 33, 33а, 33б, 35, 35а, 37;

вулиця Стороженка – будинки № 2, 3, 4, 5, 8, 10;

вулиця Щекавицька – будинки № 2, 6, 8, 10, 12;

вулиця Щирецька – будинки № 26, 30, 32, 33.

Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00

вулиця Дивізійна – будинки № 13, 15, 18, 18а, 22, 22А, 22б, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 49;

вулиця Єрошенка – будинок № 19;

вулиця Купчинського – будинок № 28;

вулиця Холмська – будинки № 26, 27, 29, 31, 31а, 32, 33, 34;

вулиця Чубинського – будинки № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".