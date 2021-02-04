У Залізничному і Личаківському районах Львова 5 лютого вимкнуть світло / 24 канал

Спеціалісти "Львівобленерго" продовжують проводити планові ремонти електромереж міста. Тому 5 лютого деякі будинки Залізничного та Личаківського районів Львова тимчасово залишаться без світла.