У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 5 лютого

Спеціалісти "Львівобленерго" продовжують проводити планові ремонти електромереж міста. Тому 5 лютого деякі будинки Залізничного та Личаківського районів Львова тимчасово залишаться без світла.
Джерело: "Львівобленерго"
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
Цікаво У Львові одну з вулиць назвуть на честь кіборга Ігоря Зінича
Де не буде світла у Залізничному районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Баштанна – будинки № 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 22а, 24В/2, 24;
- вулиця Любінська – будинок № 98.
Де не буде світла у Личаківському районі з 8:00 до 17:00
Зверніть увагу!
- вулиця Латвійська – будинки № 1, 2, 2а, 2Б, 4, 6, 6а, 6б, 6Г, 9, 9а, 9Б, 11, 11а, 13, 15, 15А;
- вулиця Майорівка – будинки № 2, 2а, 4, 6, 8а, 10, 12, 12а, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25;
- вулиця Медової Печери – будинки № 4, 34, 42, 44, 46, 48, 50, 52 В, 52, 52А, 52Б, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 66, 68, 68а, 73, 74, 77/3, 77, 77А, 102, 104, 109;
- вулиця Соколина – будинки № 51Б, 67, 69, 79, 79а, 79б, 81, 81а, 81б, 83б, 83в, 85, 85А;
- вулиця Стешенка – будинки № 77, 85а.
Інформацію щодо інших планових відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті
"Львівобленерго"
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