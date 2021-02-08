У Львові деякі вулиці 9 лютого тимчасово залишаться без світла / 24 канал

У Львові продовжують проводити планові ремонти електромереж. Тож 9 лютого деякі вулиці Франківського, Личаківського, Шевченківського, Сихівського та Галицького районів тимчасово залишаться без світла.