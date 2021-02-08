У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 9 лютого
У Львові деякі вулиці 9 лютого тимчасово залишаться без світла / 24 канал
У Львові продовжують проводити планові ремонти електромереж. Тож 9 лютого деякі вулиці Франківського, Личаківського, Шевченківського, Сихівського та Галицького районів тимчасово залишаться без світла.
Джерело:"Львівобленерго"
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де не буде світла у Франківському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Бойчука – будинки № 2, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
- вулиця Боткіна – будинки № 2, 2А, 4, 33, 35, 35А, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71а, 73;
- вулиця Ковалева – будинки № 1, 2, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 27Б, 29;
- вулиця Молдавська 76А, 76Б, 76В, 76Г, 76Д, 76Е;
- вулиця Грабянки – будинок № 9;
- вулиця Стрийська – будинки № 100, 100а, 108З;
- вулиця Володимира Великого – будинок № 178А.
Де не буде світла у Галицькому районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Замкова – будинки № 1, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4Б, 6, 6а, 8, 9б, 10, 10а;
- вулиця Ужгородська – будинки № 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21.
Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Хмільова – будинки № 7, 9;
- вулиця Холодна – будинки № 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 25а, 42, 43, 47, 52, 54а, 54б, 60, 62, 66, 66а, 72, 78, 79, 79А, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 114, 116, 118, 120;
- вулиця Холодна бічна – будинок № 1;
- проспект Чорновола – будинки № 16А, 16Б, 16в, 16г, 16ж, 16з;
- вулиця Шкільна – будинки № 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19А, 20, 20а, 20б, 21, 23, 26, 27, 28, 28а, 32, 32а, 33, 34, 34б, 40, 41;
- вулиця Шполянська – будинки № 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 26, 27;
- вулиця Плющова – будинки № 2, 3, 4, 4а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17;
- вулиця Приколійова – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 17А, 21в, 25;
- вулиця Лінкольна – будинки № 5, 5а, 11, 13, 15, 21, 23;
- вулиця Міртова – будинки № 30, 32, 36, 36А;
- вулиця Інструментальна – будинки № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12а, 12г;
- вулиця Кліматична – будинок № 1;
- вулиця Кліматична бічна – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 8;
- вулиця Винниця – будинки № 41, 42-65, 43, 43а, 43б, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 117а, 117б, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 146;
- вулиця Грабова – будинок № 7;
- вулиця Арктична – будинок № 42;
- вулиця Теплична – будинки № 2, 3, 4, 6, 15.
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Де не буде світла у Личавському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Мучна – будинок № 23;
- вулиця Виговського – будинок № 69.
Де не буде світла у Сихівському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Навроцького – будинок № 15;
- вулиця Дунайська – будинок № 2;
- вулиця Зелена – будинки № 152, 154, 156, 158, 166, 172, 182, 198, 198А;
- вулиця Свидницького – будинки № 28, 28а, 28Б, 30, 32, 32А;
- вулиця Бузкова – будинок № 5.
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