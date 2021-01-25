У Личаківському, Франківському та Галицькому районах Львова 26 січня тимчасово вимкнуть світло / 24 канал

"Львівобленерго" продовжує ремонтувати електромережі міста. Тому 26 січня деякі будинки Личаківського, Галицького та Франківського районів Львова тимчасово залишаться без світла.