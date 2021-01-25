У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 26 січня

"Львівобленерго" продовжує ремонтувати електромережі міста. Тому 26 січня деякі будинки Личаківського, Галицького та Франківського районів Львова тимчасово залишаться без світла.
Джерело: "Львівобленерго".
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де не буде світла в Галицькому районі з 11:00 до 17:00
- вулиця Шевченка – будинки № 21, 23, 25.
Де не буде світла в Личаківському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Заклинських – будинки № 4, 18;
- вулиця Качали – будинки № 1, 3;
- вулиця Кордуби – будинки № 10, 12;
- вулиця Липківського – будинки № 44, 45.
Де не буде світла в Франківському районі з 9:00 до 17:00
Зверніть увагу!
- вулиця Героїв УПА – будинки № 76, 76А, 76Б, 78, 78А, 78Б;
- вулиця Поліщука – будинки № 81, 87А;
- вулиця Пулюя – будинки № 9, 11, 13, 15, 17, 19;
- вулиця Мазепи – будинок № 13;
- вулиця Шевченка – будинки № 396, 400.
Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті
"Львівобленерго"
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