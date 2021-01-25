У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 26 січня

25 січня 2021 , 15:03
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"Львівобленерго" продовжує ремонтувати електромережі міста. Тому 26 січня деякі будинки Личаківського, Галицького та Франківського районів Львова тимчасово залишаться без світла.

Джерело: "Львівобленерго".

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

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Де не буде світла в Галицькому районі з 11:00 до 17:00

  • вулиця Шевченка – будинки № 21, 23, 25.

Де не буде світла в Личаківському районі з 8:00 до 17:00

  • вулиця Заклинських – будинки № 4, 18;
  • вулиця Качали – будинки № 1, 3;
  • вулиця Кордуби – будинки № 10, 12;
  • вулиця Липківського – будинки № 44, 45.

Де не буде світла в Франківському районі з 9:00 до 17:00

  • вулиця Героїв УПА – будинки № 76, 76А, 76Б, 78, 78А, 78Б;
  • вулиця Поліщука – будинки № 81, 87А;
  • вулиця Пулюя – будинки № 9, 11, 13, 15, 17, 19;
  • вулиця Мазепи – будинок № 13;
  • вулиця Шевченка – будинки № 396, 400.
Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".