У Львові 26 лютого на низці вулиць вимкнуть воду / 24 канал

Фахівці "Львівводоканалу" 26 лютого проводитимуть кілька аварійних та планових ремонтів водопроводів. Тож на низці вулиць у Львові тимчасово вимикатимуть воду.