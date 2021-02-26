У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 26 лютого

Фахівці "Львівводоканалу" 26 лютого проводитимуть кілька аварійних та планових ремонтів водопроводів. Тож на низці вулиць у Львові тимчасово вимикатимуть воду.
Причина вимкнення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Остроградських, Кленовій, Вулецькій та Скорини. Водопостачання планують відновити до 14:00.
Цікаво У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 26 лютого
Де у Львові не буде води з 9:30 до 14:00
- вулиця Остроградських – будинки № 2 – 12;
- вулиця Кленова – всі будинки;
- вулиця Медова Печера – всі будинки;
- вулиця Скорини – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 10:45 до 14:00
- вулиця Зелена – всі будинки;
- вулиця Дунайська – всі будинки;
- вулиця Дністерська – всі будинки;
- вулиця Луганська – всі будинки;
- вулиця Навроцького – всі будинки;
- вулиця Керченська – всі будинки;
- вулиця Вулецька – всі будинки;
- вулиця Півколо – всі будинки;
- вулиця Простора – всі будинки;
- вулиця Липова Алея – всі будинки;
- вулиця Вигін – всі будинки;
- вулиця Раковського – всі будинки;
- вулиця Угорська – всі будинки;
- вулиця Жасминова – всі будинки;
- вулиця Орлина – всі будинки;
- вулиця Радість – всі будинки;
- вулиця Бузкова – всі будинки;
- вулиця Білоцерківська – всі будинки;
- вулиця Простора – всі будинки;
- проспект Червоної Калини – будинки № 1 – 7, 2 – 16;
- вулиця Пирогівка – всі будинки;
- вулиця Кримська – всі будинки;
- вулиця Колодязна – всі будинки;
- вулиця Меблярська – всі будинки;
- вулиця Сливова – всі будинки;
- вулиця Шахтарська – всі будинки;
- вулиця Тернопільська – всі будинки;
- вулиця Стуса – всі будинки;
- вулиця Листопадна – всі будинки;
- вулиця Танячкевича – всі будинки;
- вулиця Карбишева – всі будинки;
- вулиця Литвиненка – всі будинки;
- вулиця Героїв Крут – всі будинки;
- вулиця Кам’янецька – всі будинки;
- вулиця Сумська – всі будинки;
- вулиця Рахівська – всі будинки;
- вулиця Розбіжна – всі будинки;
- вулиця Росиста – всі будинки;
- вулиця Вітрякова – всі будинки;
- вулиця Бережанська – всі будинки;
- вулиця Рівнинна – всі будинки;
- вулиця Сусідня – всі будинки;
- вулиця Козловського – всі будинки;
- вулиця Ромашкова – всі будинки;
- вулиця Рядова – всі будинки;
- вулиця Бруснична – всі будинки;
- вулиця Колодзінського – всі будинки;
- вулиця Колійна – всі будинки;
- вулиця Гостинна – всі будинки;
- вулиця Рожева – всі будинки;
- вулиця Райдужна – всі будинки.