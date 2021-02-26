У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 26 лютого

26 лютого 2021 , 11:18
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Джерело:

"Львівводоканал"

Фахівці "Львівводоканалу" 26 лютого проводитимуть кілька аварійних та планових ремонтів водопроводів. Тож на низці вулиць у Львові тимчасово вимикатимуть воду.

Причина вимкнення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Остроградських, Кленовій, Вулецькій та Скорини. Водопостачання планують відновити до 14:00.

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Де у Львові не буде води з 9:30 до 14:00

  • вулиця Остроградських – будинки № 2 – 12;
  • вулиця Кленова – всі будинки;
  • вулиця Медова Печера – всі будинки;
  • вулиця Скорини – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 10:45 до 14:00

  • вулиця Зелена – всі будинки;
  • вулиця Дунайська – всі будинки;
  • вулиця Дністерська – всі будинки;
  • вулиця Луганська – всі будинки;
  • вулиця Навроцького – всі будинки;
  • вулиця Керченська – всі будинки;
  • вулиця Вулецька – всі будинки;
  • вулиця Півколо – всі будинки;
  • вулиця Простора – всі будинки;
  • вулиця Липова Алея – всі будинки;
  • вулиця Вигін – всі будинки;
  • вулиця Раковського – всі будинки;
  • вулиця Угорська – всі будинки;
  • вулиця Жасминова – всі будинки;
  • вулиця Орлина – всі будинки;
  • вулиця Радість – всі будинки;
  • вулиця Бузкова – всі будинки;
  • вулиця Білоцерківська – всі будинки;
  • вулиця Простора – всі будинки;
  • проспект Червоної Калини – будинки № 1 – 7, 2 – 16;
  • вулиця Пирогівка – всі будинки;
  • вулиця Кримська – всі будинки;
  • вулиця Колодязна – всі будинки;
  • вулиця Меблярська – всі будинки;
  • вулиця Сливова – всі будинки;
  • вулиця Шахтарська – всі будинки;
  • вулиця Тернопільська – всі будинки;
  • вулиця Стуса – всі будинки;
  • вулиця Листопадна – всі будинки;
  • вулиця Танячкевича – всі будинки;
  • вулиця Карбишева – всі будинки;
  • вулиця Литвиненка – всі будинки;
  • вулиця Героїв Крут – всі будинки;
  • вулиця Кам’янецька – всі будинки;
  • вулиця Сумська – всі будинки;
  • вулиця Рахівська – всі будинки;
  • вулиця Розбіжна – всі будинки;
  • вулиця Росиста – всі будинки;
  • вулиця Вітрякова – всі будинки;
  • вулиця Бережанська – всі будинки;
  • вулиця Рівнинна – всі будинки;
  • вулиця Сусідня – всі будинки;
  • вулиця Козловського – всі будинки;
  • вулиця Ромашкова – всі будинки;
  • вулиця Рядова – всі будинки;
  • вулиця Бруснична – всі будинки;
  • вулиця Колодзінського – всі будинки;
  • вулиця Колійна – всі будинки;
  • вулиця Гостинна – всі будинки;
  • вулиця Рожева – всі будинки;
  • вулиця Райдужна – всі будинки.