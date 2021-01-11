У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 11 січня
У Львові 11 січня на низці вулиць вимкнуть воду / 24 канал
"Львівводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи міста. Тому через проведення планових робіт 11 січня у Львові на низці вулиць тимчасово вимкнуть воду.
Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Антоненка-Давидовича, Короткій та Повітряній. Водопостачання планують відновити до 16:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
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Де у Львові не буде води з 9:50 до 13:00
- вулиця Антоненка-Давидовича – будинки № 1, 3, 7, 9;
- вулиця Кавалерідзе – будинки № 2, 4;
- вулиця Сихівська – будинки № 7, 9, 15, 15, 17, 19, 21;
- проспект Червоної Калини – будинки № 85а, 85.
Де у Львові не буде води з 10:15 до 16:00
- вулиця Братів Міхновських – всі будинки;
- вулиця Залізнична – всі будинки;
- вулиця Затишна – всі будинки;
- вулиця Коротка – всі будинки;
- вулиця Стародубська – всі будинки;
- вулиця Стороженка – всі будинки;
- вулиця Чоловського – всі будинки;
- вулиця Шараневича – всі будинки;
- вулиця Щекавицька – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 10:45 до 13:00
- вулиця Повітряна – будинки № 92, 94;
- вулиця Сірка – будинки № 16, 21, 21/1, 23;
- вулиця Суботівська – будинки № 7, 7а, 7/3, 9, 9а, 9/1, 11, 11а.
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