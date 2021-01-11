У Львові 11 січня на низці вулиць вимкнуть воду / 24 канал

"Львівводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи міста. Тому через проведення планових робіт 11 січня у Львові на низці вулиць тимчасово вимкнуть воду.