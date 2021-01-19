"Львівводоканал" продовжує проводити аварійні та планові ремонти водопроводів міста. Тому у Львові 19 січня кілька вулиць тимчасово лишаться без водопостачання.

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Володимира Великого та Павлова. Водопостачання планують відновити до 15:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".

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Де у Львові не буде води з 9:30 до 13:00

вулиця Володимира Великого – будинки №79 – 103;

вулиця Наукова – будинки № 66 – 76.

Де у Львові не буде води з 10:45 до 15:00

вулиця Павлова – всі будинки;

вулиця Кониського – всі будинки;

вулиця Павлика – всі будинки.

Після завершення ремонтних робіт можливе тимчасове забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.