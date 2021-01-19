У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 19 січня
У Львові 19 січня на кількох вулицях вимкнуть воду / 24 канал
"Львівводоканал" продовжує проводити аварійні та планові ремонти водопроводів міста. Тому у Львові 19 січня кілька вулиць тимчасово лишаться без водопостачання.
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Володимира Великого та Павлова. Водопостачання планують відновити до 15:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
Цікаво Прогноз погоди у Львові та області на 19 січня: температура впаде до -25 градусів
Де у Львові не буде води з 9:30 до 13:00
- вулиця Володимира Великого – будинки №79 – 103;
- вулиця Наукова – будинки № 66 – 76.
Де у Львові не буде води з 10:45 до 15:00
- вулиця Павлова – всі будинки;
- вулиця Кониського – всі будинки;
- вулиця Павлика – всі будинки.
Після завершення ремонтних робіт можливе тимчасове забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.
Поділитися новиною