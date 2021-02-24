У Львові через ремонт водопроводів 24 лютого вимикатимуть воду / 24 канал

Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Тож 24 лютого низка вулиць у Львові тимчасово залишаться без води.