У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 24 лютого
У Львові через ремонт водопроводів 24 лютого вимикатимуть воду / 24 канал
Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Тож 24 лютого низка вулиць у Львові тимчасово залишаться без води.
Джерело:"Львівводоканал"
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Стрийській та Довженка. Водопостачання планують відновити до 17:00.
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Де у Львові 24 лютого не буде води
- вулиця Стрийська – будинки № 77 – 107 – з 10:00 до 17:00;
- вулиця Довженка – будинки № 12, 14, 16, 18, 20, 22 – з 10:00 до 15:00;
- вулиця Зубрівська – будинки № 26, 28, 28-1, 30, 34а, 34, 34в, 34г – з 10:00 до 15:00;
- вулиця Манастирського – будинки № 1, 2а, 2, 3, 3а, 5, 7, 9 – з 10:00 до 15:00.
Після завершення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.
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