У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 24 лютого

Джерело:"Львівводоканал"
Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Тож 24 лютого низка вулиць у Львові тимчасово залишаться без води.
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Стрийській та Довженка. Водопостачання планують відновити до 17:00.
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Після завершення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".