У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 1 лютого
У Львові 1 лютого низка вулиць лишиться без води / Фото з відкритих джерел
У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тож 1 лютого низка вулиць тимчасово залишиться без водопостачання.
Джерело: "Львівводоканал"
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Граб'янки, Матейка, Розточчя, Стефаника та Кульпарківській. Водопостачання планують відновити до 16:00.
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Де у Львові не буде води з 10:30 до 13:30
- вулиця Граб’янки – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 11:00 до 14:00
- вулиця Дорошенка – всі будинки;
- вулиця Матейка – всі будинки;
- вулиця Технічна – всі будинки;
- вулиця Каменярів – всі будинки;
- вулиця Крушельницької – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 11:15 до 14:00
- вулиця Загірна – всі будинки;
- вулиця Нагірна – всі будинки;
- вулиця Розточчя – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 12:15 до 16:00
- вулиця Глібова – всі будинки;
- вулиця Драгоманова – всі будинки;
- вулиця Каліча Гора – всі будинки;
- вулиця Кирила і Мефодія – всі будинки;
- вулиця Кобилянської – всі будинки;
- вулиця Коцюбинського – всі будинки;
- вулиця Поповича – всі будинки;
- вулиця Стефаника – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 11:15 до 15:15
- вулиця Виговського – будинки № 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87;
- вулиця Кульпарківська – будинки № 158, 160, 162, 164, 164а, 166, 168, 172, 172/1, 178, 178/28, 180, 190;
- вулиця Кульчицької – будинки № 4, 6, 8, 12, 14, 16а.
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