У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 1 лютого

1 лютого 2021 , 12:54
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У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тож 1 лютого низка вулиць тимчасово залишиться без водопостачання.

Джерело: "Львівводоканал"

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Граб'янки, Матейка, Розточчя, Стефаника та Кульпарківській. Водопостачання планують відновити до 16:00.

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Де у Львові не буде води з 10:30 до 13:30

  • вулиця Граб’янки – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 11:00 до 14:00

  • вулиця Дорошенка – всі будинки;
  • вулиця Матейка – всі будинки;
  • вулиця Технічна – всі будинки;
  • вулиця Каменярів – всі будинки;
  • вулиця Крушельницької – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 11:15 до 14:00

  • вулиця Загірна – всі будинки;
  • вулиця Нагірна – всі будинки;
  • вулиця Розточчя – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 12:15 до 16:00

  • вулиця Глібова – всі будинки;
  • вулиця Драгоманова – всі будинки;
  • вулиця Каліча Гора – всі будинки;
  • вулиця Кирила і Мефодія – всі будинки;
  • вулиця Кобилянської – всі будинки;
  • вулиця Коцюбинського – всі будинки;
  • вулиця Поповича – всі будинки;
  • вулиця Стефаника – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 11:15 до 15:15

  • вулиця Виговського – будинки № 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87;
  • вулиця Кульпарківська – будинки № 158, 160, 162, 164, 164а, 166, 168, 172, 172/1, 178, 178/28, 180, 190;
  • вулиця Кульчицької – будинки № 4, 6, 8, 12, 14, 16а.