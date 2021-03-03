У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 3 березня
На низці львівських вулиць 3 березня вимикатимуть воду / 24 канал
У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тож 3 березня низка вулиць міста тимчасово залишаться без води.
Джерело:"Львівводоканал"
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Варшавській, Виговського, Дорошенка та Колесси. Водопостачання планують відновити до 16:00.
Цікаво У 4 районах Львова 3 березня вимикатимуть світло через ремонт електромереж: адреси
Де у Львові 3 березня не буде води
- вулиця Варшавська – всі будинки – з 11:00 до 16:00;
- вулиця Виговського – будинок № 53 – з 11:00 до 13:00;
- вулиця Дрогобича – всі будинки – з 11:15 до 14:00;
- вулиця Костюшка – всі будинки – з 11:15 до 14:00;
- проїзд Крива Липа – всі будинки – з 11:15 до 14:00;
- вулиця Дорошенка – будинки № 2, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 – з 11:15 до 14.00;
- вулиця Колесси – всі будинки – з 11:30 до 15:00;
- вулиця Венеціанова – всі будинки – з 11:30 до 15:00.
Після закінчення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.
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