У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 13 січня
У 4 районах Львова 13 січня вимкнуть воду / 24 канал
У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 13 січня деякі вулиці Галицького, Сихівського, Залізничного та Шевченківського районів тимчасово лишаться без водопостачання.
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулиці Залізничній, Городоцькій, Гашека, Липинського та Князя Романа. Водопостачання планують відновити до 20:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
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Де не буде води у Залізничному районі
- вулиця Залізнична – всі будинки – з 10:00 до 20:00;
- вулиця Городоцька – будинок № 181 – з 10:00 до 13:00.
Де не буде води у Сихівському районі з 10:00 до 14:00
- вулиця Гашека – будинок № 8.
Де не буде води у Шевченківському районі з 11:00 до 14:00
- вулиця Гранична – всі будинки;
- вулиця Кошиця – всі будинки;
- вулиця Масарика – всі будинки;
- вулиця Окуневського – всі будинки;
- вулиця Сосюри – всі будинки;
- вулиця Черемхова – всі будинки;
- вулиця Петровського – всі будинки;
- вулиця Пожежників – всі будинки;
- проспект Чорновола – будинки № 67в, 67б, 69а;
- вулиця Липинського – будинки № 3, 5.
Де не буде води у Галицькому районі з 11:00 до 13:00
- площа Галицька – всі будинки;
- вулиця Князя Романа – всі будинки;
- вулиця Нижанківського – всі будинки.
Після завершення ремонтних робіт проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.
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