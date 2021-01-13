У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 13 січня деякі вулиці Галицького, Сихівського, Залізничного та Шевченківського районів тимчасово лишаться без водопостачання.

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулиці Залізничній, Городоцькій, Гашека, Липинського та Князя Романа. Водопостачання планують відновити до 20:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".

Цікаво У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 13 січня

Де не буде води у Залізничному районі

вулиця Залізнична – всі будинки – з 10:00 до 20:00;

вулиця Городоцька – будинок № 181 – з 10:00 до 13:00.

Де не буде води у Сихівському районі з 10:00 до 14:00

вулиця Гашека – будинок № 8.

Де не буде води у Шевченківському районі з 11:00 до 14:00

вулиця Гранична – всі будинки;

вулиця Кошиця – всі будинки;

вулиця Масарика – всі будинки;

вулиця Окуневського – всі будинки;

вулиця Сосюри – всі будинки;

вулиця Черемхова – всі будинки;

вулиця Петровського – всі будинки;

вулиця Пожежників – всі будинки;

проспект Чорновола – будинки № 67в, 67б, 69а;

вулиця Липинського – будинки № 3, 5.

Де не буде води у Галицькому районі з 11:00 до 13:00

площа Галицька – всі будинки;

вулиця Князя Романа – всі будинки;

вулиця Нижанківського – всі будинки.

Після завершення ремонтних робіт проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".