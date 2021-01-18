У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 18 січня
У Львові 18 січня низка вулиць лишиться без водопостачання / Фото з відкритих джерел
У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 18 січня будинки на низці вулиць тимчасово лишаться без водопостачання.
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Широкій, Кревецького та Січових Стрільців. Водопостачання планують відновити до 15:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
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Де у Львові не буде води з 9:30 до 12:00
- вулиця Вигода – всі будинки;
- вулиця Низинна – всі будинки;
- вулиця Сластіона – всі будинки;
- вулиця Широка – будинки № 55, 63, 65, 67, 69.
Де у Львові не буде води 10:15 до 14:00
- вулиця Кревецького – всі будинки;
- вулиця Селянська – всі будинки;
- вулиця Хвильового – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 10:30 до 15:00
- вулиця Гнатюка – всі будинки;
- вулиця Костюшка – всі будинки;
- вулиця Курбаса – всі будинки;
- вулиця Михальчука – всі будинки;
- вулиця Наливайка – всі будинки;
- вулиця Січових Стрільців – всі будинки;
- вулиця Тиктора – всі будинки.
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