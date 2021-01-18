У Львові 18 січня низка вулиць лишиться без водопостачання / Фото з відкритих джерел

У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 18 січня будинки на низці вулиць тимчасово лишаться без водопостачання.