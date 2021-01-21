У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 21 січня
На низці львівських вулиць 21 січня вимкнуть воду / 24 канал
У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 21 січня низка вулиць міста тимчасово залишиться без водопостачання.
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Низинній та Театральній. Водопостачання планують відновити до 14:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
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Де у Львові не буде води з 11:00 до 14:00
- вулиця Ловецька – всі будинки;
- вулиця Низинна – будинки № 2, 4.
Де у Львові не буде води з 11:15 до 12:15
- вулиця Абхазька – всі будинки;
- вулиця Багалія – всі будинки;
- вулиця Загірна – всі будинки;
- вулиця Ленона – всі будинки;
- вулиця Миколайчука – всі будинки;
- вулиця Нагірна – всі будинки;
- вулиця Очеретяна – всі будинки;
- вулиця Плугова – всі будинки;
- вулиця Розточчя – всі будинки;
- вулиця Студинського – всі будинки;
- вулиця Щурата – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 11:30 до 13:00
- вулиця Беринди – всі будинки;
- вулиця Братів Рогатинців – всі будинки;
- вулиця Галицька – всі будинки;
- площа Катедральна – всі будинки;
- площа Міцкевича – всі будинки;
- вулиця Староєврейська – всі будинки;
- вулиця Театральна – всі будинки;
- площа Яворського – всі будинки;
- проспект Свободи – будинки № 6, 10, 12.
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