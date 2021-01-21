У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 21 січня низка вулиць міста тимчасово залишиться без водопостачання.

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Низинній та Театральній. Водопостачання планують відновити до 14:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу". Цікаво Прогноз погоди у Львові та області на 21 січня: морози відступають Де у Львові не буде води з 11:00 до 14:00 вулиця Ловецька – всі будинки;

вулиця Низинна – будинки № 2, 4. Де у Львові не буде води з 11:15 до 12:15 вулиця Абхазька – всі будинки;

вулиця Багалія – всі будинки;

вулиця Загірна – всі будинки;

вулиця Ленона – всі будинки;

вулиця Миколайчука – всі будинки;

вулиця Нагірна – всі будинки;

вулиця Очеретяна – всі будинки;

вулиця Плугова – всі будинки;

вулиця Розточчя – всі будинки;

вулиця Студинського – всі будинки;

вулиця Щурата – всі будинки. Де у Львові не буде води з 11:30 до 13:00 вулиця Беринди – всі будинки;

вулиця Братів Рогатинців – всі будинки;

вулиця Галицька – всі будинки;

площа Катедральна – всі будинки;

площа Міцкевича – всі будинки;

вулиця Староєврейська – всі будинки;

вулиця Театральна – всі будинки;

площа Яворського – всі будинки;

проспект Свободи – будинки № 6, 10, 12. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".