"Львівводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи міста. Тому 27 січня через заплановані роботи низка львівських вулиць тимчасово залишиться без водопостачання.

Джерело: "Львівводоканал"

Причина відключення води у Львові – проведення ремонтних робіт на вулицях Антонича, Донцова, Караїмській та Колеси. Водопостачання планують відновити до 17:00.

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Де у Львові 27 січня не буде води

вулиця Антонича – будинки № 49 – 57 – з 10:45 до 15:00;

вулиця Донцова – всі будинки – з 11:30 до 15:45;

вулиця Караїмська – всі будинки – з 10:45 до 17:00;

вулиця Колеси – всі будинки – з 11:50 до 15:00;

вулиця Венеціанова – всі будинки – з 11:50 до 15:00.

Після закінчення ремонтних робіт можливе тимчасове погіршення якості води – забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".