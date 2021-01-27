У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 27 січня

"Львівводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи міста. Тому 27 січня через заплановані роботи низка львівських вулиць тимчасово залишиться без водопостачання.
Джерело: "Львівводоканал"
Причина відключення води у Львові – проведення ремонтних робіт на вулицях Антонича, Донцова, Караїмській та Колеси. Водопостачання планують відновити до 17:00.
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Після закінчення ремонтних робіт можливе тимчасове погіршення якості води – забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".