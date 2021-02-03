У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 3 лютого

"Львівводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи міста. Тож через заплановані роботи 3 лютого на низці вулиць Львова тимчасово вимкнуть воду.

Джерело: "Львівводоканал"

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Хоткевича, Скрипника, Лемківській та Китайській. Водопостачання планують відновити до 16:00.

Цікаво Через ремонт електромереж у Львові 3 лютого вимикатимуть світло: список вулиць

Де у Львові не буде води з 10:00 до 13:00

вулиця Хоткевича – будинки № 50, 52;

проспект Червоної Калини – будинки № 58а, 58б, 58в, 58г.

Де у Львові не буде води з 10:15 до 14:00

вулиця Драгана – будинки № 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 30/2;

вулиця Освицька – будинки № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

вулиця Скрипника – будинки № 8, 10, 12, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 27а, 27/а, 29а, 31, 31а;

проспект Червоної Калини – будинки № 70, 72а.

Де у Львові не буде води з 10:15 до 16:00

вулиця Долинського – всі будинки;

вулиця Замарстинівська – всі будинки;

вулиця Кушевича – всі будинки;

вулиця Лемківська – всі будинки;

вулиця Тесленка – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 10:30 до 14:00

вулиця Китайська – всі будинки;

вулиця Ярошинської – всі будинки.