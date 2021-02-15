У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 15 лютого на низці вулиць міста тимчасово вимкнуть воду.

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Доленка та Любінській. Водопостачання планують відновити до 15:00. Цікаво У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 15 лютого Де у Львові не буде води з 10:00 до 14:00 вулиця Підстригача – всі будинки. Де у Львові не буде води з 11:45 до 15:00 вулиця Виговського – всі будинки;

вулиця Кульчицької – всі будинки;

вулиця Любінська – всі будинки;

вулиця Петлюри – всі будинки. Після завершення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове погіршення якості води – забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".