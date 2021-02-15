У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 15 лютого
На низці львівських вулиць 15 лютого тимчасово вимкнуть воду / 24 канал
У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 15 лютого на низці вулиць міста тимчасово вимкнуть воду.
Джерело:"Львівводоканал"
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Доленка та Любінській. Водопостачання планують відновити до 15:00.
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Де у Львові не буде води з 10:00 до 14:00
- вулиця Підстригача – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 11:45 до 15:00
- вулиця Виговського – всі будинки;
- вулиця Кульчицької – всі будинки;
- вулиця Любінська – всі будинки;
- вулиця Петлюри – всі будинки.
Після завершення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове погіршення якості води – забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.
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