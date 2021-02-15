У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 15 лютого

15 лютого 2021 , 12:08
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Джерело:

"Львівводоканал"

У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 15 лютого на низці вулиць міста тимчасово вимкнуть воду.

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Доленка та Любінській. Водопостачання планують відновити до 15:00.

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Де у Львові не буде води з 10:00 до 14:00

  • вулиця Підстригача – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 11:45 до 15:00

  • вулиця Виговського – всі будинки;
  • вулиця Кульчицької – всі будинки;
  • вулиця Любінська – всі будинки;
  • вулиця Петлюри – всі будинки.

Після завершення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове погіршення якості води – забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".