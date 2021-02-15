У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 15 лютого

Джерело:"Львівводоканал"
У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 15 лютого на низці вулиць міста тимчасово вимкнуть воду.
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Доленка та Любінській. Водопостачання планують відновити до 15:00.
Цікаво У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 15 лютого
Після завершення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове погіршення якості води – забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".