Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Тож у Львові 18 лютого низка вулиць тимчасово залишаться без водопостачання.

Причина відключення води – заміна вхідної запірної арматури на ЦТП на вулиці Сластіона. Водопостачання планують відновити до 17:00.

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Де у Львові не буде води з 9:00 до 17:00

вулиця Вигода – будинки № 54, 56, 58, 60, 62;

вулиця Низинна – будинок № 60;

вулиця Сластіона – будинок № 58;

вулиця Широка – будинки № 75, 77.

Після завершення ремонтних робіт фахівці "Львівводоканалу" проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей період можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Зверніть увагу! Інформацію про інші аварійні та планові відключення води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".