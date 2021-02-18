У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 18 лютого

Джерело:"Львівводоканал"
Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Тож у Львові 18 лютого низка вулиць тимчасово залишаться без водопостачання.
Причина відключення води – заміна вхідної запірної арматури на ЦТП на вулиці Сластіона. Водопостачання планують відновити до 17:00.
Цікаво Через ремонт електромереж у Львові 18 лютого 4 райони залишаться без світла: список вулиць
Після завершення ремонтних робіт фахівці "Львівводоканалу" проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей період можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.Зверніть увагу! Інформацію про інші аварійні та планові відключення води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".